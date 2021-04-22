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Яхта, море, джакузи: Николаев показал, как его дочь развлекается с маленьким «ухажером» в Дубае

Композитор отдыхает в Эмиратах с наследницей Никой и женой Юлией.

Яхта, море, джакузи: Николаев показал, как его дочь развлекается с маленьким «ухажером» в Дубае
Игорь Николаев. Фото: Global look press

Народный артист Игорь Николаев в настоящий момент отдыхает в Дубае со своей женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой. Компанию им составляют друзья с детьми. С одним из них, мальчиком по имени Лука, наследница композитора необычайно сдружилась.

Малышка проводит с ним практически все свободное время, катается на детских байках, веселится на яхте, плавая в джакузи и развлекаясь подвижными играми. Николаев не скрывает, что ему эта дружба приятна. В личном блоге он выложил целую серию видео и фото с дочкой в компании с мальчиком.

«Наша самая неразлучная и счастливая парочка в мире!» — подписал он кадры.

Николаев показал, как его дочь развлекается с маленьким «ухажером» в Дубае
Николаев показал, как его дочь развлекается с маленьким «ухажером» в Дубае. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

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Вероника НиколаеваИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия Проскурякова