«Я очень счастливая дочь!»: Зара трогательно поздравила папу с днем рождения

Певица Зара написала трогательное обращение в личном блоге к своему отцу Паше Мгояну, кандидату физико-математических наук, работающему в области машиностроения. А также обнародовала несколько фотографий с ним из семейного архива. На кадрах он предстает не только с дочкой, но и внуками. Поводом для этого поста послужил день рождения мужчины.

«Перебираю твои фото, и они все с внуками. Ты не только самый лучший папа, но и самый лучший дедушка! Будь здоров, родной! Я так тебя люблю! Спасибо за все, что ты для меня делал и делаешь. Я очень счастливая дочь! С юбилеем, папочка!» — подписала снимки певица.

Отметим, что Зара очень привязана не только к своему отцу, но и к маме Нади Мгоян, домохозяйке. Она помогает ей воспитывать сыновей Даниила и Максима. Оба мальчика появились на свет в ее втором браке с чиновником Сергеем Ивановым. Ранее звезда была замужем за Сергеем Матвиенко, сыном питерского экс-губернатора Валентины Матвиенко.

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