«Он единственный парень в моей жизни»: внучка Гурченко перестала скрывать роман с Шаляпиным

Как отметила Елена Королева, ей очень нравится, что музыкант ее «ничем не грузит».

Внучка актрисы Людмилы Гурченко 37-летняя Елена Королева призналась, что у нее романтические отношения с музыкантом Прохором Шаляпиным.

«Мне классно с Прохором. Он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо! Пока рано говорить что-либо еще. Дружба между мужчиной и женщиной — это главное, иначе все пшик. Да — я с ним и вправду расцвела». Елена Королева

Как отметила Елена Королева, в последнее время у нее крайне насыщенная жизнь. К примеру, продолжаются суды из-за наследства любимой бабушки с последним мужем звезды, а также со своим отцом. Стороны в этой истории не могут найти точки соприкосновения. По словам Королевой, из-за постоянных стрессов и нервов у нее начались проблемы с поясницей. Сейчас она пробует вылечиться от всех болячек, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее и Прохор Шаляпин, и Елена Королева утверждали, что они всего лишь друзья. При этом некоторые хейтеры музыканта уверены, что он не просто так рядом с внучкой легендарной личности. Не исключено, что Прохор Шаляпин мечтает получить себе часть наследства.

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