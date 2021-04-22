На Мальдивах: Клава Кока устроила танцы в фантазийном бикини под песню Филиппа Киркорова

В конце января певица Клава Кока отдыхала в США, посетив Канарские острова и побывав в Голливуде. Компанию артистке составлял ее бойфренд блогер Дима Гордей. И вот опять знаменитая блондинка отправилась в отпуск.

На сей раз она выбрала Мальдивы, а скрасить теплые вечера ей решили родственники, включая маму, бабушку и дедушку. Девушка выбрала тихий пятизвездочный отель с минимальным количеством отдыхающих, однако усмирить свой темпераментный нрав даже в кругу родных ей не просто.

В TikTok, к примеру, певица отправила зажигательный ролик, где она танцует в фантазийном мини-бикини и накинутой на плечи рубахе под песню Филиппа Киркорова. В купальнике присутствует и анималистичный принт, и однотонная салатовая ткань одновременно.

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