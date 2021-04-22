«Вместе были совсем недолго»: подруга Борткевича объяснила, почему он развелся с молодой женой

Как отметила Антонина Саврасова-Абрамова, между супругами сказывалась огромная разница в возрасте, которая составляла 36 лет.

Близкая подруга легендарного солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича Антонина Саврасова-Абрамова объяснила, почему распался последний брак музыканта с женой Татьяной, которая была младше его на 36 лет и подарила ему сына Кристиана.

«Вместе были совсем недолго, вероятно, сказалась огромная разница в возрасте. На момент знакомства с Леней она работала моделью. В последний наш разговор Леня с горечью замечал: «Таня заходит ко мне довольно часто. Но разговор один: деньги давай, в иных контекстах я ей не интересен». Антонина Саврасова-Абрамова

Как отметила Саврасова-Абрамова, у певца с деньгами было не очень хорошо в последние годы жизни. Концертов он почти не давал. Лично она организовывала его участие в телевизионных передачах, где он получал хоть какие-то деньги за участие. Он, кстати, очень благодарил подругу. Говорил, если приглашают — значит помнят, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Леонид Борткевич, которого еще называли «белорусский соловей», ушел из жизни 13 апреля. Организацией похорон как раз занималась последняя жена Татьяна, хоть они и были уже в разводе.

Смотрите также: