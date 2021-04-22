«Сразу два тренда»: Анна Нетребко предстала в лимонном платье макси и бирюзовом платке-каре

Певица Анна Нетребко, блиставшая на лучших оперных сценах мира, весенние каникулы проводит в России. Вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым артистка встречается с друзьями, родными и близкими, посещает культурные мероприятия, а также с удовольствием бывает на выставках и в театре.

Не так давно она вышла в свет в ярко-лимонном платье макси, которое дополнила бирюзовым платком-каре. Завершили образ лакированные ботинки. И именно они, по мнению стилиста Анастасии Галустян, не вписываются в аутфит дивы.

«Анна поддержала сразу два тренда: на яркие цвета и на косынки. А вот обувь, к сожалению, сюда совершенно не подходит, поскольку у звезды получился слишком легкий для черных лакированных ботильонов образ. Тут нужна обувь для более теплого сезона, например, туфли-лодочки», — считает стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

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