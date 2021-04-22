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Проклова спустя четыре года пожаловала на программу Кудрявцевой, чтобы раскрыть главную тайну

Как отметила актриса, боль не давала ей покоя долгие годы.

Проклова спустя четыре года пожаловала на программу Кудрявцевой, чтобы раскрыть главную тайну
Елена Проклова. Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

Актриса Елена Проклова во второй раз пожаловала на программу телеведущей Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ, чтобы раскрыть свою главную тайну в жизни.

Елена Проклова и Лера Кудрявцева
Елена Проклова и Лера Кудрявцева. Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»

Отметим, что в декабре 2016 года Проклова уже была в гостях у Кудрявцевой и делилась самым сокровенным. Правда, тогда свою главную тайну она раскрыть не пожелала. Как заметила актриса, боль не давала ей покоя уже долгие годы, поэтому она снова решилась на признание.

«Это очень трудно, когда тебе мало лет, когда ты ничего про это не знаешь! Несчастливая у меня женская судьба».

Елена Проклова

Интересно, что Лера Кудрявцева, когда слушала признания своей звездной гостьи, то в какой-то момент сама сорвалась и зарыдала.

Добавим, что программа «Секрет на миллион», у которой очень хорошие рейтинги на телевидении, с Еленой Прокловой выйдет в эфир 24 апреля, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

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