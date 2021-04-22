Вместо колье: Валерия дополнила пиджак бойфренда серебристым съемным воротничком-стойкой

Совсем недавно певица Валерия отметила свой 53-й день рождения. Но ее внешность и ее возраст в паспорте никак между собой не связаны — выглядит звезда значительно моложе. В этом ей помогает правильное питание, регулярные занятия фитнесом, а также молодежный стиль в одежде, к которому она часто добавляет сезонные тренды.

Например, не так давно певица поддержала тренд на ободки, причем, не один раз, примерив в разное время и массивный аксессуар, и миниатюрную тиару. А на этот раз модница предстала в черном пиджаке бойфренда.

От нижнего слоя певица отказалась, чем привнесла изюминку в образ. Акцентным дополнением в аутфите звезды стал съемный воротничок-стойка серебристого оттенка. Его певица использовала вместо колье, и образ получился, по мнению многих подписчиков, интересным.

«Валерия, вы просто невероятная!!! Изящная, красивая, мудрая, справедливая», «Вы такая красивая!!!», «Элегантная леди!», «Прекрасная и шикарная Валерия», «Как всегда великолепна», «Как всегда шик», — пишут в комментариях люди.

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