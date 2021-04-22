Мнение эксперта: Васильев назвал самый простой способ визуально стать стройнее

Историк моды убежден, что для этого нужно лишь правильно подобрать модель наряда.

На подиуме программы «Модный приговор» Первого канала представили комплект для полных дам. Героиня проекта, увидев себя в зеркале, расплакалась от счастья, а ее бойфренд признался, что не ожидал такого эффекта. Его девушка выглядела гораздо моложе и стройнее, чем ранее. В чем секрет этого наряда, рассказал Александр Васильев.

В наряде черного цвета, который сам по себе стройнит, выделялись контрастные белые полосы, которые шли по вертикальной линии. Они вытягивали силуэт, делая его визуально тоньше. Но и это оказалось не главным.

«Главное, что там есть асимметрия. Асимметрия всегда помогает при вертикали для того, чтобы уменьшить объем. Это самый простой пример оптической иллюзии. А без оптической иллюзии мы не можем создать правильного вытянутого силуэта. Это азбука формулы моды!» — прокомментировал эксперт.

Эвелина Хромченко добавила по поводу представленного комплекта, что также немаловажную роль в визуальном эффекте похудения оказал и принт костюма в виде контрастной графики. «Это немедленно помогает выглядеть стройнее и выше», — сказала стилист.

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