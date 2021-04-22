«Не хватает песен»: Шнуров объяснил, почему участникам «Голоса» сложно стать известными

Музыкант и лидер прекратившей существование группы «Ленинград» Сергей Шнуров на шоу Надежды Стрелец объяснил, почему молодым артистам из «Голоса» так тяжело стать известными.
«Есть программа «Голос». Поющих людей в принципе много. Не хватает песен. Если ты поешь, то это десять процентов того, что нужно. Нет материала. Петь нечего. Что могут люди сказать? Ребята на «Голосе» классно поют, которых я вел. Какая у них идея дальше? Это инструмент, а инструмент без нот — это ничто. Это скрипка».
Как отметил музыкант, в «Голосе» он всего лишь приглашенный артист.
«Сейчас я исключил свою светскую активность», — заметил певец.
Напомним, что Сергей Шнуров был одним из членов жюри на шоу «Голос». При этом у него постоянно возникали конфликты и трения с другими участниками проекта.