«Не хватает песен»: Шнуров объяснил, почему участникам «Голоса» сложно стать известными

«Есть программа «Голос». Поющих людей в принципе много. Не хватает песен. Если ты поешь, то это десять процентов того, что нужно. Нет материала. Петь нечего. Что могут люди сказать? Ребята на «Голосе» классно поют, которых я вел. Какая у них идея дальше? Это инструмент, а инструмент без нот — это ничто. Это скрипка».