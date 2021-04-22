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«Не хватает песен»: Шнуров объяснил, почему участникам «Голоса» сложно стать известными

Как отметил исполнитель, сегодня катастрофически мало хорошего материала.

«Не хватает песен»: Шнуров объяснил, почему участникам «Голоса» сложно стать известными
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

Музыкант и лидер прекратившей существование группы «Ленинград» Сергей Шнуров на шоу Надежды Стрелец объяснил, почему молодым артистам из «Голоса» так тяжело стать известными.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

«Есть программа «Голос». Поющих людей в принципе много. Не хватает песен. Если ты поешь, то это десять процентов того, что нужно. Нет материала. Петь нечего. Что могут люди сказать? Ребята на «Голосе» классно поют, которых я вел. Какая у них идея дальше? Это инструмент, а инструмент без нот — это ничто. Это скрипка».

Сергей Шнуров

Как отметил музыкант, в «Голосе» он всего лишь приглашенный артист.

«Сейчас я исключил свою светскую активность», — заметил певец.

Напомним, что Сергей Шнуров был одним из членов жюри на шоу «Голос». При этом у него постоянно возникали конфликты и трения с другими участниками проекта.

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