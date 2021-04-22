Стиль на каждый день: Гагарина после советов Васильева примерила модную тельняшку с плащом

Историк моды считает, что этот полосатый лонгслив обязательно должен быть в гардеробе.

«Хотите быть стильной? Имейте хотя бы одну тельняшку в своем гардеробе», — высказался однажды Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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Он уверен, что эта вещица легко вписывается в повседневные аутфиты, делая их более интересными. Сейчас тельняшка вновь актуальна, но фактически никогда не покидала мировых подиумов. И даже Габриэль Шанель включала ее в свои коллекции.

Тренд на тельняшки подхватили многочисленные российские звезды. В актуальной полоске уже замечались в свете, к примеру, Ксения Бородина и Анастасия Стоцкая. Ведущая примерила модификацию тельняшки в виде водолазки, а певица выбрала лонгслив с увеличенной полоской.

Не удержалась от соблазна облачиться в популярный наряд и Полина Гагарина, которая предпочла классическую модель, составив актуальный лук на каждый день. Тельняшку она сочетала с плащом и кроссовками.

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