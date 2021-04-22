Хромченко показала актуальные очки, которые делают даже самый простой образ модным

На подиуме Первого канала проекта «Модный приговор» представили актуальный аутфит для полных дам.

Он состоял из свободного платья трендового в этом сезоне оттенка спелой тыквы с цветочным рисунком и воланом по подолу. Кроме того, наряд был украшен популярным сегодня белым воротничком «Клодин», который не примерила только самая ленивая модница в этом весеннем сезоне.

Тем не менее, по мнению Эвелины Хромченко, остромодным лук делал заметный аксессуар в виде белых очков. Они были выполнены в форме «лисичка», имели массивную пластмассовую оправу и украшение в виде крупной цепи на дужке. Хромченко рассказала, что такие очки стали входить в тренды в этом сезоне и будут актуальны в следующем тоже.

«В этом комплекте именно очки отвечают за остроту образа», — отметила ведущая.

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