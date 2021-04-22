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Мама на стиле: Шубская в черном длинном платье и с белой сумкой Prada прогулялась с детьми по Майами

Модель воссоединилась за океаном с мужем Александром Овечкиным.

Мама на стиле: Шубская в черном длинном платье и с белой сумкой Prada прогулялась с детьми по Майами
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой, 27-летняя Анастасия Шубская с сыновьями от Александра Овечкина прилетела в Майами. Долгое время жена хоккеиста провела в Москве и теперь воссоединилась с мужем.

Накануне красавица отправилась на прогулку по окрестностям в компании с двумя наследниками. Девушка выбрала легкое черное платье в пол с разрезами по бокам и сабо Hermes. Она сделала одинаковые снимки на память, позируя с подросшими наследниками на руках.

Анастасия Шубская с детьми
Анастасия Шубская с детьми. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Старшему сынишке Шубской и Овечкина Сереже в этом году исполнится три годика. Мальчик обожает хоккей, и многие уверены, что он пойдет по стопам своего знаменитого отца. Младший Илья родился у звездной пары год назад, и родители уже вовсю показывают подросшего крепыша публике, хотя ранее скрывали личико.

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