Тренд на вязаные вещи: Ходченкова предстала в театре в уютном кардигане разбеленно-сиреневого цвета

В этом сезоне кофточки уже не считаются дурным тоном.

Этой весной стали необычайно популярны вязаные вещи. Особенно актуальны те, что напоминают работу бабушек, простую и наивную. Об этом рассказал Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент».

По словам стилиста, современные модные трикотажные кофточки, платья и юбки выглядят так, будто их вязали спицами, крючком или даже плели при помощи техники макраме. А вышивка в виде цветочков только добавляет образам остроты.

Теперь появляться в вязаной кофточке в свете не считается дурным тоном. К примеру, модница Светлана Ходченкова предстала в театре «Современник» в уютном кардигане разбеленно-сиреневого цвета, сочетав его с базовой белой футболкой, черной юбкой и туфлями с узким мысом на шпильке.

Актриса отметилась на литературно-театральном проекте «БеспринцЫпные чтения», навестив в гримерке Константина Хабенского и Александра Цыпкина.

Смотрите также