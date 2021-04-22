«Требуется вертикаль»: какое платье рекомендовал Васильев полным дамам без талии

На шоу «Модный приговор» Александр Васильев описал платье, которое идеально подойдет для полных женщин без талии. Традиционно такую форму называют «яблоко» за схожесть с фруктом.

«Фигурам такого типа всегда требуется вертикаль», — заметил ведущий.

Эти линии визуально вытягивают силуэт, делая его тоньше. Он обратил внимание публики на неудачный наряд гостьи проекта, который подобрала для нее «народный стилист». Накинутая поверх платья куртка создала не вертикальные, а диагональные линии, которые расширялись книзу и еще больше делали акцент на выдающимся животе девушки.

«Эти линии сходятся к шее и расходятся к животу. Зачем нужно делать такие линии? Это показывает лишний раз объем», — сказал историк моды.

Он посоветовал дамам округлых форм обратить внимание на платья вроде русских традиционных сарафанов с застежкой спереди. Она, по словам ведущего проекта, выстраивает нужную вертикаль для большей стройности.

«А вот этот мелкий цветочный рисунок делает из вас, простите, бабу на чайник. А вы – не баба, а красивая, молодая девушка», — высказался эксперт Первого канала.

Эвелина Хромченко добавила, что дамам с круглым животиком не стоит выбирать модели платьев с ампирной линией талии со сборками под грудью. В пандан к платью она рекомендовала подбирать таким женщинам куртки чуть длиннее представленной – до середины бедра. И рекомендовала молодым девушкам куртку более характерную, мужскую и грубую, вроде декорированной металлом косухи или парки с большим количеством карманов.

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