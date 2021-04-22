Образ для подражания: Михалкова примерила канареечный жакет с неоновыми ботильонами-носками

В этом сезоне актуальны флуоресцентные цвета, особенно зеленых и желтых оттенков. Этот смелый тренд подхватила актриса Юлия Михалкова, которая подобрала для себя лук, состоящий исключительно из ярких вещей. Ее образ специально для Teleprogramma.pro оценила стилист Анастасия Стар.

«Неоновые зеленый и желтый — стильные, яркие и трендовые цвета. Отлично подходят для смелых, молодых девушек, коей является Юлия Михалкова. Актриса собрала необычный образ из желтого удлиненного жакета оверсайз, укороченного комбинезона с принтом и зеленых тканевых ботильонов. Такой комплект подойдет для фотосессии, вечеринки или прогулки. Для ресторана или культурного выхода рекомендую выбирать более удлиненный вариант комбинезона. Берите на заметку: чтобы подобрать к принтованной вещи комплект, возьмите любой из цветов присутствующих в рисунке и получите гармоничное стильное сочетание. Юлии за смелость ставим пятерочку, с оговоркой, что такой комплект не подойдет на каждый день», — прокомментировала Анастасия.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей».

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