«Змея – это Вера Брежнева»: звезда «Маски» Кирилл Туриченко прокомментировал версии про героиню шоу

На музыкальном шоу «Маска» состоялся первый полуфинал сезона. Жюри приняло решение рассекретить Носорога, а не Ламу. И в костюме голубоглазого млекопитающего оказался солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

Певец позже рассказал, каково ему было выступать в этом костюме. Кроме того, он признался, что по началу старался изменять свой голос, как это, к слову, делал Марк Тишман в костюме Белого Орла. Но вскоре перестал это делать, и жюри довольно быстро его узнало.

Туриченко во время «прямого эфира» в микроблоге ответил на вопросы поклонников о себе и своих впечатлениях, а также не обошел стороной версии зрителей по поводу оставшихся персонажей. В частности, многих интересует, что скрывается под маской Змеи.

«Змея – это Вера Брежнева, кто-то пишет. Я не думаю, что это Вера Брежнева, я видел ее за кулисами, она мельче, чем Вера Брежнева. Такая прям миниатюрная», — заметил музыкант.

Посыпались и другие версии поклонников о том, что же может выступать в костюме Змеи.

«Гагарина Змея». Я тоже думал об этом, что Гагарина – Змея», — признался артист. И прочел еще одну версию: «Змея – Грановская». О, нет, точно не Грановская! Мы же знаем, какая у Грановской отличительная черта. Это не Грановская. И я видел».

К слову, о том, что Змея – это Полина Гагарина, говорили и сами члены жюри. И сама певица ранее прокомментировала свое участие в шоу «Маска».

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