По последним трендам: Клава Кока в розовом клетчатом жакете и салатовых лодочках предстала на съемке

Певица Клава Кока в промежутках между концертами успевает принимать участие в различных мероприятиях и съемках. И на днях она появилась в эфире шоу «Двое на миллион» на телеканале ТНТ, где поборолась с Региной Тодоренко за один миллион рублей.

На шоу Кока нарядилась в розовый безразмерный жакет в клетку, который послужил ей вместо платья. Акцентом на талии стал черный ремень. Но девушка все-таки подстраховалась и надела под него мини-юбку в тон поясу. А в качестве обуви выбрала салатовые туфли-лодочки.

«Девчата, вы забыли надеть брюки! Или это мода такая?», «Красотки! Так держать!!!», «Двое в розовом на миллион, красотки», — пишут поклонники в комментариях.

Кстати, напарница Клавы Регина тоже использовала розовый цвет в образе, оттенок «взбесившейся Барби», как охарактеризовала его ранее Эвелина Хромченко. Регина облачилась в пышную юбку-баску на завязках, которую надела поверх белого платья-рубашки. Такие весенние наряды позволили красоткам продемонстрировать свои стройные длинные ноги.

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