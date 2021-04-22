Для сладких снов: Топурия похвасталась голубой колыбелькой малыша Адама

34-летняя певица Кети Топурия в январе этого года стала мамой во второй раз. Она подарила мужу Льву Деньгову сына, которого назвали Адамом. Малышу уже исполнилось три месяца, но мама не торопится знакомить его с публикой и даже в микроблоге старается не показывать кроху, лишь однажды сделав исключение.

Накануне, правда, певица решила показать детскую сынишки, а точнее, его колыбельку. Это круглая кроватка, застеленная припыленно-голубым бельем и бортиками. В ней у малыша сразу несколько мягких зайчиков, с которыми он спит, а также установлен музыкальный мобиль на кронштейне.

Все это мягкое и просторное великолепие венчает нежный балдахин цвета айвори. Звездная мама показала убранство крупным планом. Правда, малыша в кроватке не было.

У Топурии от первого брака есть старшая дочь Оливия. Ей в этом году исполнится уже 6 лет, и девочка обожает своего маленького братика.

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