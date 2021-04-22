«Так красиво вообще!»: Бузова в белоснежной шубке из ламы посетила ледяное «королевство»

Певица посидела на троне из льда и устроила фотосессию посреди комнаты.

Ольга Бузова накануне стала одной из звезд на церемонии награждения премии «Топ-100 успешных людей России». После чего отправилась отмечать это знаковое событие в один из фешенебельных ресторанов в «Москва-сити».

Помимо аппетитного ужина и деликатесов певицу здесь ждало настоящее развлечение, в которое красавица окунулась в головой. В заведении открыто настоящее ледяное королевство, в которое поющая телеведущая отправилась в теплой белой шубе из ламы.

«Тут минус 15 градусов, ой, как круто вообще!», — провела видеоэкскурсию певица. — «Так красиво вообще!».

Бузова увидела столы, стулья и камин из льда, и даже настоящий ледяной трон. Она с удовольствием устроила фотосессию, и даже не успела замерзнуть в по-настоящему зимней обстановке. «Снежная королева в деле!», — подписала свой снимок на троне звезда.

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