«Новый мужик у Насти из «Локомотива»: Решетова в черном платье с корсетом пришла на футбольный матч

Модель Анастасия Решетова осенью прошлого года рассталась с Тимуром Юнусовым, которому родила сына Ратмира. Хоть девушка и уверяет сейчас, что ни с кем не встречается, ей уже приписали роман фэшн-стилистом Алеко Надиряном – уж очень часто они появляются друг у друга в Instagram.

А накануне красотка вновь заставила поклонников заговорить о ее личной жизни. Девушка всего-навсего сходила на футбольный матч. Она позировала на фоне поля в черном платье с корсетом.

«Локо стабильно тащит», — порадовалась красотка.

Но этого некоторым подписчикам в микроблоге модели оказалось достаточно, чтобы понять, кто на самом деле является ее новым бойфрендом.

«Раз фотки с футбола, точно футболист жених!», «Ну все, жених чеченский европеец футболист!», «Пришла на матч, чтобы очередного ухажера посмотреть», «Сейчас будут комментарии что новый мужик у Насти из «Локомотива», «Никогда не была на футболе, теперь зачастила»», — заметили некоторые.

Сама Решетова никак не комментирует свою личную жизнь. лишь изредка, в беседах с фолловерами, девушка отмечает, что ни с кем не встречается. Однако за это время она не раз хвасталась роскошными подарочными букетами.

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