Гармонично и в меру агрессивно: Лобода в кожаном жакете и брюках-клеш поддержала тренд на монохром

Светлана Лобода с новыми силами вернулась к работе после перенесенного коронавируса. Звезда успевает не только работать с подопечными на детском «Голосе», но и участвовать в съемках, давать концерты и посещать мероприятия.

Накануне исполнительница хита «Твои глаза» появилась в фотостудии в тотальном кожаном наряде. Более того, аутфит был построен полностью на глянцевом монохроме, что привнесло дополнительные смыслы в образ, о которых рассказала стилист Анастасия Стар.

«Светлана снова радует нас очередным стильным образом. Стоит отдать должное стилистам певицы — работа проделывается на высшем уровне. Тотальный кожаный люксовый комплект, состоящий из приталенного жакета правильной длины с трендовыми расширенными плечами, и брюки-клеш со стрелками создают о Светлане впечатление фэшн-амазонки. Жакет подчеркивает тонкую талию, а стрелки удлинили и без того длинные ноги Лободы. Монохромные образы сейчас в тренде и пользуются спросом у модных инфлюенсеров. Оптимальное количество украшений, простая укладка, базовые босоножки и сумка «успокаивают» столь активный кожаный костюм, делая образ гармоничным и в меру агрессивным. Уверена, запрос у Светланы был именно такой», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Смотрите также