«Одиннадцать официальных лет»: Кирилл Сафонов пропустил годовщину свадьбы с Сашей Савельевой

Актер с опозданием публично поздравил жену с прекрасным событием. Лучше поздно, чем никогда.

Супружеская пара, Кирилл Сафонов и Саша Савельева, считается одной из самых гармоничных и крепких в российском шоу-бизнесе. За одиннадцать лет официального брака звездные супруги ни разу не дали повода поклонникам усомниться в крепости их отношений. У Кирилла и Саши растет сын Леон, в марте мальчику исполнилось два года.

Семнадцатого апреля пара отметила стальную свадьбу. Правда, Кирилл Сафонов напомнил об этом поклонникам только через четыре дня, написав пост в Instagram. Актер дал понять, что был очень занят.

«Начинаю фокусироваться после прошлой недели, и первое, о чем хочу написать — 17 апреля нам стукнуло 11 официальных лет! Спасибо, любимая», — поблагодарил Сафонов Савельеву.

Одной из первых под публикацией отметилась сама Саша Савельева. Она поставила смайлик в виде сердечка, давая понять, что совершенно не обижена на запоздалые упоминания мужа о свадьбе.

Напомним, Сафонов и Савельева поженились в апреле 2010 года втайне ото всех. О том, что они стали мужем и женой, стало известно только спустя полгода после события.

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