И дочка попала в кадр: Шейк в черной шубе из экомеха и нюдовых мюлях позировала перед Купером

Ирина Шейк остается одной из самых известных российских моделей. Девушка давно живет в США, но два года назад к ней переехала мама Ольга Шайхлисламова. Женщина помогает воспитывать свою внучку Лею. Как известно, именно в 2019 году она рассталась с Брэдли Купером. Они смогли остаться в дружеских отношениях, поэтому видятся время от времени, а дочку воспитывают вместе. Когда девушке приходится уезжать, она оставляет ребенка бывшему избраннику.

В последнее время у Ирины было много работы. Она приняла участие в показе Michael Kors, который прошел в центре Нью-Йорка на знаменитой улице Таймс-сквер. Модель дефилировала в мерцающем платье вместе с Наоми Кэмпбелл и Беллой Хадид. А на днях русская красавица вновь облачилась в наряд своего друга и дизайнера Риккардо Тиши. Она позировала в длинных шортах и черном топе, а на ее плечах была черная шуба Burberry из экомеха, который выглядел подстриженным. Нюдовые мюли и массивные украшения дополняли ее наряд.

Примечательно, что на одном из фото в кадр ворвалась Лея. Четырехлетняя девочка была облачена в розовые лосины с цветочным принтом и вельветовую кофту. Она взяла маму за руку и стала тянуть в сторону. Как оказалось, снимки сделал сам Купер. По всей видимости, у них была встреча.

«Моя мечта для Риккардо Тиши. Фото сделано папочкой», — написала модель.

Обычно Ирина редко показывает свою наследницу. Поклонники были восхищены как девочкой, так и нарядом молодой мамы. «Малявка сбоку», «Это чьи там ножки», «Купер с вами, ого-го», «Очень классный кадр», «Какая роскошная», «Это первая шуба, которая мне нравится», «Маленькие ножки на велосипеде», «Вас там доча ждет», — прокомментировали пост подписчики.

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