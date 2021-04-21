«Очень болеет за моих деток»: Светлана Лобода привела старшую дочку на шоу «Голос»

Известная певица Светлана Лобода, как известно, является одним из наставников восьмого сезона популярного шоу Первого канала «Голос. Дети». Новый сезон подходит к своему завершению, близится его финал. В ближайшее же время телезрители увидят полуфинал. О том, что активно идут его репетиции, в Instagram рассказала Светлана Лобода.

В студию, где записывается шоу «Голос», наставница привела свою старшую дочку Еву.

«Мы с Евочкой сегодня были на генеральном прогоне полуфинала «Голос. Дети». Доченька очень болеет за моих деток», — написала в Instagram Светлана Лобода.

Публикацию вокалистка сопроводила селфи, на котором запечатлелась вместе с дочкой Евой. Девочка за последнее время заметно повзрослела и похорошела. Ева становится похожей на свою маму. На это обратили внимание подписчики Светланы Лободы.

«Евочка все больше становится похожа на вас, Света!», «Красотки! Ждем и болеем за вашу команду», «Евочка с каждым месяцем все взрослее», «Такая она красивая, с каждым днем как цветок распускается», — высказались в Сети.

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