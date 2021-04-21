«Ветер с моря дул»: певица Натали в шифоновой юбке с разрезом кокетливо прикрыла пышную грудь, позируя на Мальдивах

47-летняя вокалистка и мама троих сыновей Наталья Рудина, выступающая под творческим псевдонимом Натали, уже несколько дней отдыхает на Мальдивах. Причем звезда совершенно не кичится этим и не стремится рассказывать о роскошествах места, которое выбрала для отпуска. Натали показывает океан, пляж и иногда себя. Причем фото в бикини певица старается делать издалека, чтобы все выглядело максимально корректно, не зазывно и не вызывало раздражения у ее аудитории.

На этот раз Натали запечатлелась в струящейся шифоновой юбке на берегу океана. Порыв ветра обнажил ее стройные ноги. Натали позировала в лифчике от купальника, но при этом грудь она прикрыла ладонью. А вот на втором снимке она уже убрала руку от бюста, но и сам кадр сделан издалека, так что рассмотреть детали невозможно. Но при этом выглядит все невероятно очаровательно.

«Добрый вечер», — лаконично подписала кадр Натали.

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами.

«Ветер с моря дул…», «Видела вас, красотка», «Добрый вечер, прекрасная русалочка!», «Никаких обработок, фотошопа. Все фотки живые и настоящие. Вы супер, Натали», «Божественна», — высказались в Сети.

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