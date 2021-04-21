«Он ушел и не увидел первую дочку Тиграна»: Маргарита Симоньян почтила память отца Тиграна Кеосаяна

Режиссера Эдмонда Кеосаяна не стало двадцать семь лет назад.

Известная журналистка Маргарита Симоньян написала несколько пронзительных строк в Instagram, посвятив их памяти человека, с которым не была знакома лично, — отцу своего любимого мужчины Тиграна Кеосаяна, режиссеру Эдмонду Кеосаяну.

«Он ушел и не увидел первую дочку Тиграна. Он не видел его вторую дочь с Аленой и наших с Тиграном троих детей. Его жена — не вдова, потому что он с ней рядом, даже когда его нет на этом свете. Каждый день помнит о нем. Она часто говорит: «Вот мой Эдик бы им сейчас сказал». Сегодня 27 лет, как ее Эдика не стало. Светлая вам память, Эдмонд Гарегинович», — написала Маргарита Симоньян.

Эдмонд Кеосаян умер 21 апреля 1994 года, ему было всего 57 лет. Он был известным режиссером, снявшим несколько блистательных фильмов. Самые известные из них — трилогия «Неуловимые мстители» и «Стряпуха».

Напомним, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе уже порядка десяти лет. У пары, решившей официально не вступать в брак, трое детей — сын и две дочери.

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