«Таких больше нет»: Бородина похвасталась плетеной сумкой Bottega Veneta, как у Лопыревой

Телеведущая всегда следит за трендами. На этот раз она приложила усилия, чтобы раздобыть модный аксессуар.

Ксения Бородина уже длительное время работает на телевидении. Девушка привыкла к тому, что находится на публике большую часть времени. Неудивительно, что телеведущая старается выглядеть женственно и элегантно. Она не скрывает, что тратит сотни тысяч рублей на обновки люксовых брендов. Дома у знаменитости есть целая гардеробная, где она хранит свои наряды и дорогостоящие сумки. Обычно она хвастается новыми вещами перед поклонниками.

На днях Ксения отправилась в ЦУМ, где вновь побаловала себя обновками. Она не стала хвастаться нарядами. Однако позже телеведущая не выдержала и решила показать не только подругам, но и поклонникам вещь, которую она буквально урвала.

«Мне тут сказали: „Ксения, таких больше нет в Москве“. Когда ты это слышишь, просто готов перекопать землю, лишь бы найти. Вот мне такое говорить нельзя. После этого быстренько нашлись. Достаем… Та-дам! Огонь?» — поделилась звезда.

Из пакета с фирменным названием Бородина достала небольшую плетеную сумку изумрудного цвета Bottega Veneta. Она выполнена в форме мешочка с узлом на ручке.

Примечательно, что другая модница Виктория Лопырева на днях тоже отметилась с такой сумкой, но желтого цвета. Модель живет в Дубае, поэтому зачастую первая обзаводится новинками из мира моды. К слову, сумка этой фирмы стоит недешево — около 135 тысяч рублей. Напомним, что в прошлом году особой популярностью пользовались мюли этой марки, которыми обзавелись многие звезды.

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