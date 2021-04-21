«Я всегда выбираю сам»: ведущий «Дома-2» Влад Кадони заговорил о личной жизни

Молодой человек дал понять, что не любит, когда девушки проявляют инициативу познакомиться с ним.

Участница реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Алена Рапунцель поделилась в сторис Instagram видео, на котором запечатлела свой короткий разговор на «Поляне» с ведущим проекта Владом Кадони.

«Влад, ты сегодня будешь «Лобное» вести?» — спросила Рапунцель. «Слава богу, нет. Мне надо минимизировать время, проведенное с вами», — с присущим ему чувством юмора ответил телеведущий.

Далее пошел разговор на сугубо личную тему. Алена Рапунцель спросила у Влада Кадони, свободен ли он. Тот ответил утвердительно. Но, как выяснилось, участница проекта «Дом-2. Новая любовь» интересовалась не для себя. Алена, по всей видимости, мечтает устроить личную жизнь телеведущего.

«А можно тебе в директ писать по поводу знакомства? — спросила Рапунцель у Кадони. — С тобой очень многие хотят познакомиться».

Влад Кадони предупредил, чтобы девушки этого не делали, и дал понять, что не любит, когда инициатива исходит от представительниц прекрасного пола.

«Алена, я всегда выбираю сам», — заявил телеведущий.

Напомним, у Влада Кадони были отношения с Ксений Шаповал — экс-участницей реалити-шоу. Телеведущий даже высказывал намерения жениться на девушке. Но пара рассталась без объяснения причин поклонникам.

Смотрите также