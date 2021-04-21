Жанну Бадоеву наградили за вклад в диалог культур

Уже два года ведущая рассказывает о других странах в своем трэвел-шоу.

На 15-м медиафоруме молодых журналистов, который прошел в Эрмитаже, была награждена ведущая Первого канала Жанна Бадоева. 45-летнюю звезду ТВ отметили знаком отличия «За весомый вклад в диалог культур». Дело в том, что, согласно опросу исследовательского холдинга Romir, проводимому среди молодых журналистов, именно она и еще Владимир Познер оказали в этом году значительное влияние на развитие международного диалога.

Напомним, что Бадоева ведет авторскую передачу «Жизнь других», в рамках которой рассказывает не только о разных странах, но и о людях, живущих в них. И, несмотря на легкий, развлекательный тон, ей удается исследовать менталитет иностранцев довольно глубоко.

«Объездив столько стран, могу сказать, что люди повсюду хотят одного и того же – любви, здоровья, мира», — сказала Жанна, получив награду.

Добавим, что «Жизнь других» выходит в эфир с февраля 2019 года. Ранее Бадоева была ведущей программ «Орел и решка», «Битва салонов», «Опасные гастроли» и других.

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