«У Водяновой могут быть такие ноги, у вас – нет»: Рудковскую уличили в обилии фотошопа на снимках с Мальдив

Светская дива Яна Рудковская вместе с семьей в эти дни отдыхает на Мальдивах, откуда делится невероятно красивыми снимками в шикарных купальниках. На этот раз продюсер позировала в черном костюме для купания Chanel, продемонстрировав точеную фигурку и длинные ноги.

Этим фото Яна Рудковская спровоцировала шквал возмутительных комментариев в свой адрес. Подписчики звезды почувствовали себя обманутыми. Они считают, что Яна слишком переусердствовала с фотошопом, стремясь удлинить себе ноги.

«Ну, вы тогда сразу бы фото Наташи Водяновой выставляли. У нее могут быть такие ноги, у вас — точно нет», «Вместо того, чтоб постоянно тянуть свои ноги, лучше бы что-то рассказала бы про Мальдивы. Взрослая женщина, хочется какого-то наполнения, а не вот это все. Сейчас так много молодых шикарных ухоженных тел! Вам на этом рынке и в 20 лет нечего было делать. Неужели нечем заполнить свои посты?», «Лютый фотошоп», — высказались в Сети.

Одна из подписчиц и вовсе рассмотрела на фото явное нарушение пропорций тела, о чем сообщила Яне Рудковской. Продюсер немедленно отреагировала.

«Длина ног должна быть равна длине туловища! А у вас ноги в два раза длиннее. Зачем вы это подстраиваете? Видимо, очень хочется быть длинноногой! Увы, против природы не попрешь! Счастливого отдыха!» — написала подписчица. «У вас будут длиннее и красивее! Сомнений нет», — вступила в переписку Яна Рудковская.

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