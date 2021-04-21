«Оля — человек объемных знаний»: Сергей Шнуров высказался о своей любимой жене

Певец Сергей Шнуров в беседе с Надеждой Стрелец в рамках ее шоу расхвалил свою четвертую жену Ольгу Абрамову.

«Я выключил светскую активность, когда женился в четвертый раз. Решил так сделать. Слава богу, что я не вынужден как белка в колесе бежать в светской упряжке. Это круто, что можешь позволить себе жить свободно. А они, люди шоу-бизнеса, так не могут. Те, которые в светской тусовке и вне ее. Они в колее. Переходы для них сложны. И ментально, и психологически. У меня с Нового года нет ничего в Instagram».

Сергей Шнуров

Как отметил Шнуров, для него важно, чтобы женщина была прежде всего образована. «Оля — человек объемных знаний. Тот редкий случай, когда я что-то переспрашиваю, залезаю в словарь. Она меня многому научила. Я живу обычной жизнью и ничего никому не рассказываю. Я не могу сказать, чем юношеские отношения отличаются от зрелых. Я просто еще не созрел для таких выводов», — сказал Шнуров.

Напомним, что Ольга Абрамова на 18 лет младше Сергея Шнурова. Скоро она должна подарить ему ребенка.

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