Шнуров назвал сумму, которую ему предлагали, чтобы «Ленинград» возродился на один концерт

Как отметил певец, он не согласился на такие условия.

Певец Сергей Шнуров в разговоре с Надеждой Стрелец в рамках ее шоу назвал сумму, которую ему предлагали, чтобы снова собрать группу «Ленинград» вместе ради всего одного концерта.

«Я не думаю, что мы сможем снова собрать вместе группу «Ленинград» в ближайшем будущем. Мне предложили за концерт миллион долларов. Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену». Сергей Шнуров

По словам Сергея Шнурова, он пока не хочет снова выступать. «Я подожду. Меня эти деньги не устраивают. Может, завтра передумаю. Для меня это только вопрос денег. Если у меня начнется ностальгия, то я встану перед зеркалом и исполню свою песню. И миллион долларов переложу из одного кармана в другой», — сказал Шнуров.

Группа «Ленинград» распалась на пике своей славы. О роспуске музыкального коллектива объявил лично Сергей Шнуров. Это случилось в марте 2019 года.

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