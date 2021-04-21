«Понял, что нужна драма»: Шнуров объяснил суть противостояния с Бастой и Гагариной на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров в разговоре с Надеждой Стрелец в рамках ее шоу объяснил, что не поделил с рэпером Бастой и певицей Полиной Гагариной на шоу «Голос».

«Всю игру начал я. Посмотрел «Голос» и понял, что нужна какая-то драма. Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал «врага». Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка». Сергей Шнуров

Как отметил музыкант, певице Полине Гагариной, которая пыталась помирить звезд, в этой истории «прилетело» случайно. «Она неудачно села между мной и Бастой. Это как на ринге. Я добавил «Голосу» просмотров. Рейтинг подрос. Интересно смотреть… На благости смотреть неинтересно. Это как у Толстого в «Анне Карениной». Все счастливые семьи счастливы по одинаковому. Только несчастные несчастны по-разному. За этим интересно наблюдать. Не надо относиться к «Голосу» как к исповедальне, что там все время показывают правду», – сказал Шнуров.

Напомним, что Баста и Сергей Шнуров на шоу «Голос» не скупились на всякие колкости в адрес друг друга. Началось же все с того, что рэпер дал в пандемию концерт в Санкт-Петербурге, из-за чего был вскоре закрыт Дворец спорта «Ледовый». Шнуров написал по этому поводу яркий стих, после чего и началось словесное противоборство.

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