«Адвокатам в Лондоне делать нечего»: Шнуров признался, что решил судиться с Пригожиным «от скуки»

Певец Сергей Шнуров в рамках шоу Надежды Стрелец объяснил, почему решил подать в суд на продюсера Иосифа Пригожина.

«Мои адвокаты мне позвонили. Адвокатская контора, которая мне принадлежит, находится в Лондоне, а там карантин. Им делать решительно нечего. Они говорят: «Давай займемся от скуки». Ну вот они и занимаются». Сергей Шнуров

Как заметил исполнитель, он даже не помнит, с чего все началось между ним и продюсером. «Я не артист уже. У меня в штате нет никого. Я выступал последний раз до пандемии. С каким мотивом я приду к государству? «Подайте бывшему артисту». Я сижу на даче. Мимо пролетает муха. Я взял ракетку и убил ее. Прочитал в новостях, что Пригожин нелепо высказался в публичном пространстве. Сказал «на», получи, вот и все», — заявил Шнуров.

Напомним, что Иосиф Пригожин в начале пандемии пожаловался на бедственное положение артистов. После этого началась долгая полемика с Сергеем Шнуровым, которая вылилась в судебный иск. Надо признать, что Пригожин имел в виду тяжелое положение артистов прежде всего на периферии, а не звезд первой величины. Его просто неправильно некоторые поняли.

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