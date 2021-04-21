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«В Собчак, как в горячую сковородку: если плюнул, то обязательно зашипит»: Шнуров о телеведущей

Как отметил музыкант, если пнул в сторону светской львицы, то жди ответа.

«В Собчак, как в горячую сковородку: если плюнул, то обязательно зашипит»: Шнуров о телеведущей
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Сергей Шнуров в беседе с Надеждой Стрелец в рамках ее шоу вспомнил свой конфликт с телеведущей Ксенией Собчак.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

«Я в Instagram ничего не убираю. Там можно найти все наши с ней переписки. Собчак — удобный оппонент. В Собчак, как в горючую сковородку. Если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно».

Сергей Шнуров

Как отметил Шнуров, они никогда близко не дружили со светской львицей, как считают некоторые. «Если на светских мероприятиях я обнимал Ксению Собчак и оттуда есть десять наших фотографий, то там же есть еще двадцать телок, которых я также обнимаю, и снимки с ними. Она дружит со всеми. Я сейчас не слежу за Собчак. Мне это не добавляет краски, знания и мне безразлично, думает ли она обо мне. Мне плевать. В моем мире Собчак находится на периферии сознания. Если она и залетает, то не знаю, по какому поводу может она вникнуть в мой мир», — сказал Шнуров.

Ранее Ксения Собчак и Сергей Шнуров активно обменивались «стихами на злобу дня» в адрес друг друга. При этом светская львица заявила, что после женитьбы певец порвал связи со всеми бывшими друзьями.

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