«В Собчак, как в горячую сковородку: если плюнул, то обязательно зашипит»: Шнуров о телеведущей

Музыкант Сергей Шнуров в беседе с Надеждой Стрелец в рамках ее шоу вспомнил свой конфликт с телеведущей Ксенией Собчак.

«Я в Instagram ничего не убираю. Там можно найти все наши с ней переписки. Собчак — удобный оппонент. В Собчак, как в горючую сковородку. Если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно». Сергей Шнуров

Как отметил Шнуров, они никогда близко не дружили со светской львицей, как считают некоторые. «Если на светских мероприятиях я обнимал Ксению Собчак и оттуда есть десять наших фотографий, то там же есть еще двадцать телок, которых я также обнимаю, и снимки с ними. Она дружит со всеми. Я сейчас не слежу за Собчак. Мне это не добавляет краски, знания и мне безразлично, думает ли она обо мне. Мне плевать. В моем мире Собчак находится на периферии сознания. Если она и залетает, то не знаю, по какому поводу может она вникнуть в мой мир», — сказал Шнуров.

Ранее Ксения Собчак и Сергей Шнуров активно обменивались «стихами на злобу дня» в адрес друг друга. При этом светская львица заявила, что после женитьбы певец порвал связи со всеми бывшими друзьями.

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