«Она не в Большом театре выступает»: Сергей Шнуров расхвалил творчество Ольги Бузовой

Как отметил музыкант, он не думает, что певицу так уж все недолюбливают, как это подается в СМИ.

Музыкант Сергей Шнуров в разговоре с Надеждой Стрелец в рамках ее шоу положительно высказался о творчестве певицы Ольги Бузовой.

«Я неплохо к ней отношусь. Кто мы такие, чтобы ругать Бузову? Она не в Большом театре выступает. Она абсолютно занимает свою нишу. Она не находится в несвойственном для себя контексте». Сергей Шнуров

Как отметил исполнитель, он не думает, что Бузову или того же рэпера Моргенштерна все так уж недолюбливают, как это сегодня подается. «Кто тогда покупает билеты? Это просто реакция. Люди не рефлексируют над собственными эмоциями. Они реагируют буквально как приматы. Кнопку нажал и все. И это неважно, какую кнопку нажал. Что Бузова, что Моргенштерн, что Собчак гонятся за человеческим вниманием. Это самое дорогое, что есть сейчас. Они привлекают внимание, а какая реакция — это уже дело двадцать пятое», — заявил Шнуров.

Напомним, что певица Ольга Бузова сегодня одна из самых раскрученных звезд шоу-бизнеса. В этом же ряду находится и рэпер Моргенштерн.

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