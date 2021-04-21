«Такая милая»: похудевшая Пынзарь показала загорелую грудь, облачившись в летний сарафан

В январе этого года экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь отметила свой 35-й день рождения. Праздник по этому случаю она устроила в Майами, именно там семья отдыхала во время своего новогоднего путешествия по США. Снимками из поездок и личными фотографиями она активно делится в своем Instagram. На этот раз Дарья показала фото, на котором позировала в ярком летнем сарафане с откровенным декольте.

«Даша, ты такая милая! Схуднула заметно! Красавица! Такая милашка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, реалити-шоу «Дом-2» снова в эфире. Проект перед новым годом закрыл телеканал ТНТ, где он шел на протяжении почти 17 лет.

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