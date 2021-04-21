«Мне давали воду, она выливалась обратно»: Водонаева подтвердила, что перенесла микроинсульт

Модель Алена Водонаева в Instagram сообщила, что у нее действительно случился микроинсульт. К счастью, сейчас все самое страшное уже позади. Она находится не в реанимации, а в обычной палате.

«Микроинсульт. Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую». Алена Водонаева

Как отметила Водонаева, ей очень не понравилось, что сотрудница реанимации доставала ей капельницу из катетера без перчаток. Бывшая звезда «Дома-2» сказала, что в ее жизни было много стрессов. Никто не решает ее проблемы и вопросы. Ей просто не на кого опереться. Причем никогда в жизни такого человека не было. Единственная точка ее опоры — семья, за которую она несет ответственность.

Ранее в Сети Алена Водонаева сообщила, что попала в больницу.

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