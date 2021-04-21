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Седокова блеснула стройными бедрами, облачившись в купальник с «изюминкой»

Артистка отдала предпочтение черному цвету.

Седокова блеснула стройными бедрами, облачившись в купальник с «изюминкой»
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова активно работает над личным брендом одежды. Недавно певица стала еще и дизайнером. Предлагаемые вещи пользуются спросом, причем таким, что недавно Анна открыла еще один магазин в одном из столичных ТРЦ. Вещи собственного бренда она надевает и сама. На этот раз она позировала в черном купальнике с высокими вырезами на бедрах.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

«Еще один из плюсов раннего подъема — пока все спят, записывать сторис, которые обязательно понравятся мужу», — написала Седокова.

Напомним, в прошлом году артистка вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем клипе на песню «Привязана к тебе».

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