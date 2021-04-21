В Москве умер актер из сериала «Глухарь» Алексей Артамонов

Актер из сериала «Глухарь» Алексей Артамонов скончался в Москве. Его нашли только спустя несколько дней после смерти. Мужчине было 62 года.

В полицию об исчезновении Артамонова сообщил его крестник. Мужчина рассказал, что с 10 апреля не может дозвониться до родственника и очень волнуется.

Первым делом стражи порядка отправились по адресу, где проживал актер. На звонок в дверь никто не среагировал, но судя по характерному запаху на лестничной площадке, с мужчиной могла случиться беда.

Когда дверь вскрыли, самые страшные догадки подтвердились. Хозяин был мертв уже много дней.

Как сообщил источник Пятому каналу, пока не ясно, что стало причиной смерти. Тело актера доставили в морг и эксперты установят из-за чего скончался мужчина.

Алексей Артамонов знаком зрителям своими ролями в проектах «Глухарь-3» и «Мосгаз», «Железный занавес», «Тест на беременность-2» и десятками других.

Алексей Артамонов окончил школу-студию МХАТ в 1980 году, затем он трудился в Центральном академическом театре Советской армии. С 1985 по 2000 годы актер работал на кафедре мастерства актера в Школе-студии МХАТ, сообщает ФАН.

Смотрите также