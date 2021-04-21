«Блондин на Мальдивах»: Саша Плющенко поделился новыми снимками с отдыха

Несколько дней назад Саша Плющенко вместе с мамой, папой и бабушкой отправился на Мальдивы. Младшего братика Арсения семья оставила в Москве. Ранее Яна Рудковская объяснила это тем, что полугодовалому малышу будет вреден долгий перелет и жаркий климат. А Гном Гномыч тем временем наслаждается яркими лучами солнца и теплым океаном. В своем Instagram он опубликовал свежие кадры.

«Блондин на Мальдивах», — подписал фото Плющенко.

Фанаты оценили снимки.

«Блондин везде великолепен! Хорошего отдыха! Какой лапочка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Саше Плющенко исполнилось восемь лет, большую часть из которых он уже посвятил фигурному катанию. Ребенок пошел по стопам звездного папы и делает успехи на льду, выигрывая самые различные соревнования.

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