Леонид Якубович подарил 86-летней пенсионерке из Белоруссии машину дров и телевизор

Телеведущий «Поля чудес» отправился в деревню Мироны в Минской области после письма школьницы.

Телеведущий Леонид Якубович неожиданно пожаловал в гости к 86-летней пенсионерке Зинаиде Колодник, которая проживает в деревне Мироны Дзержинского района Минской области.

Причем приехал он не с пустыми руками. Привез плазменный телевизор и… машину дров. Поводом для поездки стало письмо девочки по имени Кира. Зинаида Колодник ее прабабушка. Именно она попросила Якубовича подарить пожилой женщине новый телевизор для просмотра так любимого ею «Поля чудес».

Любопытно, что в доме Зинаиды Колодник уже давно сломался единственный телевизор. Очень пригодится пенсионерке и машина дров. Зима, конечно, уже позади, но ведь обязательно придет новая.

Кстати, самого Якубовича без подарков из деревни не отпустили. Педагоги и учащиеся местного учебно-педагогического комплекса испекли для Леонида Якубовича каравай «Ад усяго сэрца!», сообщает «Комсомольская правда в Белоруссии».

Напомним, что Леонид Якубович уже много лет ведет популярное шоу «Поле чудес». Редкий гость приезжает к нему на программу без подарков, которые потом находят свое место в музее передачи.

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