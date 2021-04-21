«Фигура, взгляд, осанка»: жена Малинина рассказала, как повысить самооценку

Александр и Эмма Малинины счастливы в браке более 30 лет. Доктор по образованию стала третьей женой музыканта. У них есть уже взрослые двойняшки Устинья и Фрол, которым в этом году исполнится по 21 году. В своем Instagram Эмма, с высоты своего жизненного опыта, решила рассказать, как повысить самооценку. По словам женщины, начинать нужно с внутренних перемен, а потом переходить к внешним.

«За внутренней гармонией следует внешняя — фигура, взгляд, осанка, одежда. Тренированное тело — это вовсе не про вес. Спорт придает уверенность даже, если вы только начали. Не ленитесь уделять время одежде — сегодня легко подобрать гардероб на любой бюджет», — написала Малинина.

В комментариях подписчики предложили свои варианты повышения самооценки и засыпали Эмму комплиментами.

«Восхищаюсь Вашей семьей! Вы очень красивая!» — писали пользователи Сети.

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