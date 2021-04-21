«Сумасшедшая в хорошем смысле»: Жемчугов рассказал, какую девушку хочет найти на «Доме-2»

Участник проекта «Дом-2» Глеб Жемчугов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, за какой девушкой он вернулся на шоу.
«Это должна быть брюнетка. Рост 170 сантиметров, стройная… Причем это обязательное условие. Ее возраст 27-32 года».
Как отметил Глеб Жемчугов, его девушка должна обладать и еще некоторым набором качеств. «Сумасшедшая в хорошем смысле, с черным чувством юмора, желанием жить», — заявил он.
Напомним, что шоу «Дом-2» с 19 апреля начало выходить на канале «Ю». Ранее его показывали на ТНТ, но в конце прошлого года руководители приняли решение больше проект не показывать.
Заметим, что в новом «Доме-2» не будет, пожалуй, главной звезды — телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Она решила уйти из проекта, но пожелала удачи всем участникам и ведущим.