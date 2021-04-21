«Она в этом не понимает»: Семенович о Рудковской и тренировочном процессе фигуристов

По словам певицы, жена Евгения Плющенко отвечает в их семье прежде всего за организационные вопросы.

Певица и актриса Анна Семенович не видит ничего страшного, что жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская так активно присутствует в фигурном катании. Она не считает это каким-то отрицательным явлением.

«Подождите, но Яна не лезет же в тренировочный процесс, она в этом не понимает, предполагаю. Она сильный и мощный продюсер и может помочь в организационных вопросах, делает успешные ледовые шоу, в которых в том числе выступают воспитанники Плющенко». Анна Семенович

Как уверена Анна Семенович, Яна Рудковская не касается каких-то спортивных моментов. Тренер в их семье Евгений Плющенко и именно он отвечает за спортивные результаты своих учеников, а не Рудковская. Сама она верит, что из Плющенко получится выдающийся тренер, который воспитает в будущем плеяду выдающихся фигуристов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом году к Плющенко перешли сразу две звездные ученицы Этери Тутберидзе — Александра Трусова и Алена Косторная. Правда, вторая позже последовала в обратном направлении, признав, что совершила ошибку.

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