«Спортзал не нужен»: Ягудин показал, зачем ему большой живот

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин – обладатель прекрасного чувства юмора. В своем Instagram он часто публикует забавные видеоролики, чем вызывает шквал эмоций у подписчиков. На этот раз 41-летний спортсмен показал, зачем ему большой живот. Оказалось, что им можно прекрасно закрывать любые дверки в доме и даже окна.

«Работаем над прессом. Спортзал не нужен больше», — подписал ролик Ягудин.

Фанаты оценили старания Алексея.

«Молодец! Ваши видео всегда поднимают настроение! Лучший! Спасибо!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Ягудин женат на олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочек – Елизавет и Мишель.

Смотрите также: