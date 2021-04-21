«Она, к сожалению, не справилась с нервами»: Семенович объяснила неудачи Трусовой

Как отметила актриса и певица, все люди разные.

Певица и актриса Анна Семенович объяснила, почему фигуристка Александра Трусова не смогла показать свой лучший результат на чемпионате мира в шведском Стокгольме, где она стала только третьей, выиграв лишь бронзовую награду.

«Она, к сожалению, не справилась с нервами, это было видно. Все разные люди, для соревнований такого уровня нужен определенный психотип. Но не все из нас, не все девочки в таком возрасте способны собраться в самый ответственный момент». Анна Семенович

Как отметила Семенович, она не сомневается, что в будущем Александра Трусова сможет добиться хороших результатов под руководством Евгения Плющенко. Она верит, что у мужа продюсера Яны Рудковской сложится тренерская карьера. Она желает ему успеха на тренерском мостике, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Анна Семенович сама когда-то была достаточно известной фигуристкой. К сожалению, на одних из соревнований она получила тяжелую травму и была вынуждена повесить коньки на гвоздь.

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