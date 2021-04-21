Жители Грязи ополчились на Аллу Пугачеву и Максима Галкина за разбитые в деревне дороги

Жители деревни Грязь, где проживает примадонна Алла Пугачева со своим семейством в замке, затаили обиду на звезду. Как рассказала одна из пенсионерок, знаменитости поставили огромный забор высотой в три-четыре метра. Раньше был виден пруд, а теперь он закрыт забором.

«Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни». Жительница деревни Грязь

Также жители деревни заявили, что продуктовые наборы, которые раздают жителям Галкин и Пугачева, на самом деле достаются далеко не всем. Их получают только те, кто живет в бараках. Как отметила женщина, звезды — люди богатые и до сельских проблем им особого дела нет, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин не в первый раз подвергаются критике жителей деревни Грязь. В то же время здесь есть и их защитники. Некоторые очень рады, что звезды такого масштаба поселились у них по соседству.

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