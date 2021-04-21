Совет от Хромченко: с чем лучше всего сочетать брюки, чтобы казаться стройнее

В очередном выпуске «Модного приговора» много говорили об одежде для полных, поскольку героиней проекта оказалась очень пышнотелая девушка Ирина Пеньковская. Она любит носить брюки, и стилисты фэшн-проекта Первого канала учли ее пристрастие, подобрав для нее стильный комплект с длинной рубахой из такой же ткани.

Эвелина Хромченко заметила, что это прекрасный вариант для корпулентных дам, поскольку монолитные комплекты, состоящие из брюк и рубах, либо жакетов, либо курток визуально стройнят.

«Это чудесно вытягивает, лишает необходимости сочетать верх и низ, придумывать, как горизонталь будет смотреться на вашем теле. Думать, а не находится ли эта горизонталь на самой широкой части вашего тела, ни контрастна ли она, ни полнит ли она… Чудесно! С цельным костюмом у вас не болит голова о том, как вы будете выглядеть и, главное, это единовременная покупка. Поэтому любые брючные костюмы, в том числе и с рубашкой наверху, это, конечно, хлеб и масло вашего гардероба», — прокомментировала Эвелина.

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